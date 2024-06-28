LGS’de Türkiye Şampiyonları Afyonkarahisar’dan çıktı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimat ve himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonuç verdi. Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarına göre Afyonkarahisar'dan 4 öğrenci 500 tam puan alarak LGS şampiyonu oldu.

"Şampiyonluk gurur verici"

Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndan Ömer Faruk Mumyakmaz, Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu'ndan Büşra Yüce, Özel Bahçeşehir Ortaokulu Elif Sude Söyler ile Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu'ndan Nedim Sadi Çolaker, şampiyonluk gururu ve sevinci yaşadılar.

Afyonkarahisar son dönemdeki başarı çıtasını yükseltti

Afyonkarahisar'dan bir öğrenci 0,11'lik puan dilimine girerek büyük bir başarı kazandı. Afyonkarahisar merkez ve 17 ilçesiyle, Türkiye ortalamasının üzerinde bir puana sahip olarak son dönemki başarı çıtasını yükseltti.

Öte yandan Afyonkarahisar, Bursluluk Sınavı'nda da büyük bir başarıya imza attı. 6 öğrenci 2024 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan aldı. Afyonkarahisar merkezden Kocatepe Ortaokulu öğrencileri Yusuf Said Ekin ve Mehmet Melih Gölcük, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan Enes Kayra Köksal, Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndan Evra Türkoğlu, TOKİ Mevlana Ortaokulu'ndan Semiha Karaca ile Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu'ndan Mehmet Enes Özdemir, Bursluluk Sınavı'nda Afyonkarahisar'ın gururu oldu.