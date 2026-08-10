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LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

Haber Merkezi
AA
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LGS'de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'nin 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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