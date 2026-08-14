LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamında 10 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının da sistem üzerinden erişime açıldığı açıklandı.

2. nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme sürecinin, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.