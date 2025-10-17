Lise eğitim süresi kısalıyor mu? Hazırlanan rapor, Erdoğan'a sunuldu

4 yıllık zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Hazırlanan değerlendirme raporu Erdoğan'a verildi

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Erdoğan'a verildiği belirtildi.

MEB, zorunlu eğitim süresini yeniden değerlendirmeye alıyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtmiş ve olası modelleri tartıştıktan sonra bir karar alınacağını söylemişti.

Tekin 5 Ekim’de de zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin "Raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.