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MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarına dair örnek soru kitapçıklarını erişime sundu.

Haber Merkezi
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MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlık açıklama yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.

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