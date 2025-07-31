  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. MEB duyurdu: Millî sporcuların sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Takip Et

MEB duyurdu: Millî sporcuların sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı millî sporculardan beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen atama işlemi duyurusunu yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MEB duyurdu: Millî sporcuların sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Takip Et

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, millî sporculardan 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımlandı.

Başvuru tarihi belli oldu

Bu kapsamda, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.

Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçiyorBakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçiyorEkonomi
Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildiAile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildiGündem
Eğitim
YKS tercih süreci yarın başlıyor
YKS tercih süreci yarın başlıyor
Son dakika... ÖSYM duyurdu: 2025 YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı
ÖSYM duyurdu: YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı
Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli için şartlar belli oldu
Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli için şartlar belli oldu
YDS sonuçları açıklandı
YDS sonuçları açıklandı
Eğitim işe ne kadar yarıyor?
Eğitim işe ne kadar yarıyor?
Yelken Eğitim, Konya Tercih Fuarı’nda gençlere yol gösterecek
Yelken Eğitim, Konya Tercih Fuarı’nda gençlere yol gösterecek