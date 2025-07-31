MEB duyurdu: Millî sporcuların sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı millî sporculardan beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen atama işlemi duyurusunu yayımladı.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, millî sporculardan 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımlandı.
Başvuru tarihi belli oldu
Bu kapsamda, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.
Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.