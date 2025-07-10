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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için duyuru yayımladı. Başvuru süreci 18 Temmuz’da başlayacak.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor
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2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. 

Öğretmenlerin yer değiştirme süreci başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak. 

Başvurular ne zaman?

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.  Öğretmenler, birinci aşamada  18 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecekler. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 31 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecekler.

Atamalar Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. 
 
Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.
 
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