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MEB duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için takvimi duyurdu. Başvurular 28 Mayıs'ta başlayacak.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için takvimi duyurdu. 

Başvurular 28 Mayıs'ta başlıyor

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.

Öğretmenlerin başvuruları sistem üzerinden alınacak

Bu kapsamda öğretmenlerin başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

Öğretmen atamaları ne zaman?

Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

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