MEB duyurdu: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru takvimi belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB kılavuzu yayımladı

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

Yetenek sınavı için takvim belli oldu

Buna göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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