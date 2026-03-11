2025 yılı sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçlarını açıkladı.
15 bin sözleşmeli öğretmen için gerçekleştirilen atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ataması tamamlanan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sonuçlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlamıştı.
"Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.
Adaylar, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.