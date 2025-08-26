MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı

  1. Ekonomim
Milli Eğitim Bakanlığınca 9'uncu sınıf öğrencilerine (MEB) "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırladı. Kitaplar, öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesini amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Lise dönemi dersleri ve işleyiş anlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kitap setinde, öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımı yer alıyor.

Lise müfredatı yer alıyor

Kitaplar, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler ve derslerin özellikleri tanıtılarak, lise müfredatının öğrencilere neler getirdiği detaylı şekilde aktarıyor.

Kitaplarda, "Liseye Hoş Geldiniz", "Bu Kitapta Neler Var?", "Derslerin Tanıtımı", "Neler Öğreneceğiz?", "Nasıl Çalışmalıyım?", "Başarı İçin İpuçları", "Çevrim İçi Öğrenme Platformları" ve "Örnek Etkinlikler" gibi bölümler yer alıyor.

Lise eğitimi boyunca kullanılacak kaynaklara yer verildi

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Kitap setlerine "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" internet adresinden ulaşılabiliyor.

