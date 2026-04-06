MEB maaş adaletsizliği için harekete geçti: Düzenleme teklifi AK Parti grubuna sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim camiasında uzun süredir eleştirilen maaş dengesizliğini gidermek için yeni bir adım attığı öne sürüldü.

İddialara göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında “Başöğretmen” unvanı alanların maaşlarının; şube müdürü, müfettiş ve il müdür yardımcısı gibi yönetim kadrolarını aşması sonrası hazırlanan düzenleme AK Parti grubuna sunuldu.

Gazeteci Edip Üzen'in haberine göre kariyer basamakları sınavı ve kıdem yılıyla birlikte "Başöğretmen" unvanı kazanan eğitimcilerin maaşlarında yaşanan artış, sahada farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Müdürlerin maaşı artırılacak

Mevcut sistemde, bir başöğretmen, kendisinden hiyerarşik olarak üst konumda bulunan ve idari sorumluluğu daha fazla olan il müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki şube müdürlerinden daha yüksek maaş alır hale gelmişti.

Eğitim sendikaları ve bürokratlar tarafından dile getirilen "sorumluluk-ücret dengesizliği" şikayetlerini dikkate alan Bakanlık, hazırladığı kanun teklifi metniyle bu düğümü çözmeyi hedefliyor. Yapılacak düzenlemeyle müfettiş, şube müdürü ve il müdür yardımcılarının maaşlarında artış yaşanacak.