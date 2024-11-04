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MEB, özel eğitim okullarına eğitsel materyal ve spor malzemeleri ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim okullarında kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla çeşitli eğitsel materyal ve spor malzemeleri desteği sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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MEB, özel eğitim okullarına eğitsel materyal ve spor malzemeleri ulaştırdı
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim imkanlarının iyileştirilerek daha kaliteli eğitim ortamları sağlanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarına eğitsel materyal ve spor malzemesi dağıtıldı.

303 koli eğitsel materyal gönderildi

Dağıtım sürecinde 259 özel eğitim anaokuluna 303 koli eğitsel materyal ulaştırıldı. 160 özel eğitim uygulama okuluna 160 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal dağıtımı yapıldı. Ayrıca 171 özel eğitim meslek lisesi ve meslek okuluna 171 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal gönderildi.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulurken her bir materyal, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde belirlendi. Bu malzemelerle öğrencilerin hem bilişsel hem de motor becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

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