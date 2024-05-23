MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için 1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı; "17.05.2024 tarihinde yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu ile Millî Eğitim Bakanlığımıza 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak.

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği sözleşmeli öğretmenlik alımında yapılması gereken sözlü sınavlar Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Bu rehber, sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adaylarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Sözlü sınav rehberine erişmek için tıklayın