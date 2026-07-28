MEB yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik: Okullarda kayıttan disipline kadar yeni düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına yönelik hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kayıt ve nakil işlemlerinden rehberlik hizmetlerine, seçmeli derslerden ölçme ve değerlendirme süreçlerine, okul güvenliğinden öğretmenlerin görev ve sorumlulukları ile disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Okul yönetimine güvenlik gerekçesiyle arama yetkisi verildi

Yönetmeliğe eklenen hükümle okul yönetimine, öğrencilerin korunması ve okul güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle arama yapma yetkisi verildi.

Buna göre okul öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından; okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edeceği değerlendirilen ihbar ve şikâyetler ile gerekli görülen durumlarda, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ya da suça dönüşmesini önlemek amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri ile sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer alanlarda arama yapılabilecek.

Aramaların öğrencinin kişilik ve onurunu zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları, kurul üyeleri ve görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılacağı, aramanın gerekçesi, arama yapılan yerler ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak düzenleneceği belirtildi.

Veli-öğretmen görüşmeleri artık randevu sistemiyle yapılacak

Velilerin okul yönetimi veya öğretmenlerle yapacağı görüşmeler, okulun resmî internet sitesinde yer alan okul randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile gerçekleştirilecek.

Seçmeli ders tercihleri için yeni takvim

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.

Süresi içinde seçmeli ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise ders yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihi yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

Kayıt ve nakil kuralları değişti

Yeni kayıtlar temmuz ayında başlayacak ve adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak. Gerekli görülmesi halinde adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

Nakiller, sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar sürecek. Doğal afet, sağlık ve iller arası adres değişikliği gibi durumlarda ise bu süre şartı aranmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.

Kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakle ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim görebilmeye ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine uyum eğitimi, velilere ebeveyn programı

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler için ders yılı başlamadan önce uyum eğitimi programı uygulanacak. Program kapsamında velilerin de ebeveyn programı çerçevesinde okul-aile iş birliğine katılması öngörülüyor.

20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmeyecek

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları velilere posta, kısa mesaj veya diğer bilgi ve iletişim araçlarıyla bildirilecek.

Kontrollü sürekli tedavi gören, organ nakli gerektiren hastalığı bulunan, kaynaştırma öğrencileri ile koruma altındaki çocuklar için devamsızlığın 30'uncu gününde de bildirim yapılacak.

Ayrıca özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan ve şube öğretmenler kurulunca sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

Beşinci sınıftan itibaren gelişim raporu dönemi başlıyor

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında beşinci sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karneyle birlikte öğretmen görüşlerini, öğrencinin devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal-duygusal becerilerine ilişkin değerlendirmeleri içeren Gelişim Raporu düzenlenecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ise Beceri Edinim Raporu veya Gelişim Raporu e-Okul sistemine işlenecek ve her dönem sonunda veliye verilecek.

Ortaokullarda her öğrenciye yılda en az bir proje zorunluluğu

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere her eğitim öğretim yılında öğretmen rehberliğinde bireysel ya da grup halinde en az bir proje hazırlatılacak. Projesini teslim etmeyen öğrencinin proje puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları esas alınacak.

Siyasi etkinlik ve dijital kullanım düzenlemesi

Yönetmelikte öğrencilerden beklenen davranışlara ilişkin maddeler de yeniden düzenlendi.

Buna göre öğrencilerin okulun huzurunu bozacak siyasi amaçlı etkinliklere katılmaması, siyasi sembol, afiş, rozet ve benzeri materyaller bulundurmaması ve dağıtmaması; dijital araçları bilinçli kullanması, mahremiyetin korunmasına dikkat etmesi, bağımlılıkla mücadele etmesi, çevreye duyarlı olması ve kitap okuma alışkanlığı kazanması gibi hususlar yönetmelikte yer aldı.

Bilişim araçlarının usulsüz kullanımına disiplin yaptırımı geliyor

Öğrencilerin bilişim araçlarını okul yönetimince belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde kullanması, disiplin yaptırımı uygulanabilecek davranışlar arasına eklendi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarında uzaktan eğitim dönemi

Yönetmeliğe göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde yaptığı mesleki çalışmalar, Bakanlığın uygun görmesi halinde uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek.

Yönetmelikle ayrıca;

• Rehberlik hizmetleri öğrencinin "bütüncül gelişimi" esas alınarak yürütülecek.

• Ortaokul şubeleri e-Okul üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek, şube değişikliği belirli şartlarla yılda bir kez yapılabilecek.

• Okul öncesi eğitime erişim için evde eğitim, mobil ana sınıfı, geçici köy ana sınıfı ve gezici öğretmen gibi modeller uygulanabilecek.

• Öğrenci belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek.Öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre yürütülecek.