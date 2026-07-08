MEB'den okullara kritik talimat: Öğrenci bilgileri ve fotoğrafları yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin kişisel verilerini korumaya yönelik dijital güvenlik önlemlerini genişletti. Okullara gönderilen yeni talimat doğrultusunda, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında öğrenci listeleri, sınav sonuçları ile öğrencilere ait fotoğraf ve benzeri içeriklerin paylaşılması yasaklandı. Bakanlık ayrıca, daha önce yayımlanmış bu tür içeriklerin de internet ortamından kaldırılarak geçmişe dönük tüm verilerin silinmesini istedi.

Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde hazırlanan 10 maddelik sıkı bir kural setini 81 ildeki merkez ve taşra teşkilatlarına tebliğ etti. Yeni kararla birlikte, okul ortamında iyi niyetle yapılan ancak veri sızıntısına yol açan tüm dijital uygulamalara karşı tavizsiz bir dönem başlatıldı.

Öğrenci bilgileri ve fotoğrafları yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre, eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları kesinlikle yayımlanamayacak. Bununla birlikte öğrencilerin aldığı sınav notları, okula gitmedikleri günleri gösteren devamsızlık tabloları, başarı sıralamaları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgilerin de internet ortamında paylaşılması tamamen yasaklandı.

Memurlar.net'te yer alana habere göre, veli iletişim bilgileri ile öğrenci ve öğretmenlerin görselleri de bu gizlilik kalkanının içerisine alındı. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemlerin kullanılması esas kılınırken, eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak zorunlu şekilde fotoğraf veya video çekilmesi gereken istisnai durumlarda ise mevzuata uygun olarak velilerin yazılı açık rızası alınacak.

MEB'den okullara dijital temizlik talimatı

Getirilen sıkı denetimler sadece bundan sonraki süreçle sınırlı kalmayacak; tüm okul müdürlüklerine geçmişe dönük bir dijital temizlik yapma zorunluluğu getirildi. Okul yönetimleri; internet sitelerinde ve kurumsal sosyal medya mecralarında bugüne kadar yayımlanmış olan eski listeleri, belgeleri, fotoğrafları ve videoları detaylıca tarayacak.

İçeriğinde kişisel bilgi ya da öğrenci görseli barındıran tüm eski paylaşımlar kamuya açık alanlardan derhal kaldırılacak. Okul ve kurum yöneticileri, web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının gözden geçirilmesinden ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinden doğrudan sorumlu tutulacak.

Parola paylaşanlara idari ve hukuki işlem

Okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve bakanlık sistemini kullanan tüm sürücü kursu ile rehabilitasyon merkezi görevlileri, kendilerine verilen şifreleri ve doğrulama kodlarını üçüncü taraflarla paylaşamayacak. Bakanlığın sistemleri üzerinden işlem yaparken bot, makro, tarayıcı eklentisi ya da veri çekmeye yarayan yetkisiz üçüncü parti yazılımların kullanılması kesinlikle yasaklandı.

Bakanlık bilgi sistemlerinde yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları (log) üzerinden anlık olarak takibe alındı. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında idari ve hukuki süreçler derhal başlatılacak. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulan zorunlu farkındalık eğitimlerine katılması istenecek.