MEB'den özel okullarda EYT düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi.

Yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan süreç nedeniyle özel öğretim kurumları ile ilgili personelin ve kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrenci ve kursiyerlerin mağduriyet yaşamaması için bazı kararlar alındığı anlatıldı.

Buna göre ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde birden fazla aynı türde kurumu bulunan ve kurum binalarının bir veya birkaçının sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen kurucuların, gerekli koşulları sağlayarak sağlam ve dayanıklı olduğunu belgelendirdikleri aynı türdeki diğer kurumlarının binasında 2023-2024 öğretim yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerine devam edebilmesine imkan sağlandı.

Aynı bölgede kurum binasının sağlam ve dayanıklı olduğunu belgelendiremeyen kurucunun farklı bir kurucuya ait sağlam ve dayanıklı olduğu belgelendirilen aynı türdeki başka kurum binasında da aynı süreye kadar eğitim yapabilmesi mümkün olacak.

EYT'li öğretmenlere özel düzenleme

Bakanlık, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak üzere görevden ayrılıp tekrar aynı iş yerinde göreve başlayacak personele yönelik de düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek. Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan "en az 1 yıllık sözleşme süresi" koşulu aranmayacak.

Bakanlık, bu durumdaki personelin bu sözleşmeyi imzalayarak görevden ayrılışını takip eden ilk iş günü yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme de yaptı.