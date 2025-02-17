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MEB'den özel okullarda ücretsiz eğitim müjdesi! İşte şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, belirli kriterleri karşılayan öğrenciler için özel okullarda ücretsiz eğitim fırsatı sağlayacak. Başvurular temmuz ayında başlayacak.

Haber Merkezi
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MEB'den özel okullarda ücretsiz eğitim müjdesi! İşte şartları
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda ücretsiz eğitim imkanı sağlayacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Temmuz ayında yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, gerekli şartları taşıyan öğrenciler merkezi yerleştirme ile tercih ettikleri özel okullara kayıt olabilecek. Bu uygulama, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlıyor.

Öncelik şehit ve gazi çocuklarına

MEB, özel öğretim kurumlarının belirli oranlarda öğrencileri ücretsiz okutmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, özel okullar öğrenci kontenjanlarının en az yüzde 3’ünü ücretsiz öğrencilere ayırmak zorundadır. Bu kapsamda öncelik, şehit ve gazi çocuklarına, ayrıca devlet koruması altındaki çocuklara verilmektedir.

Genişletilen haklar ve ücretsiz hizmetler

3 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara tanınan haklar genişletilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, bu öğrenciler yalnızca eğitim değil, aynı zamanda yemek, pansiyon , kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası sertifika programları gibi ek hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecekler.

Başvuru süreci ve detaylar

MEB, başvuruların yaz döneminde elektronik sistem üzerinden alınacağını duyurdu. Temmuz ayında yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, öğrenciler ağustos ayından itibaren tercih yaparak merkezi yerleştirme ile istedikleri özel okula kayıt olabilecekler. Ayrıca, özel öğretim kurslarındaki ücretsiz kontenjanlar için başvurular valilikler aracılığıyla alınacaktır.

Fırsat eşitliği sağlama hedefi

MEB’in bu uygulaması, özel okullarda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Her yıl eğitim öğretim dönemi başında duyurulacak olan başvurular ve detaylı bilgiler, öğrencilere ve velilere rehberlik edecek nitelikte olacaktır. Böylece, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

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