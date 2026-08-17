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MEB’den yabancı okullardaki öğrenciler için kritik denklik kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okullardan Türk okullarına geçmek isteyen öğrenciler için denklik başvurusu açtı. Düzenlemeye göre, bu okullardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçmek isteyen öğrenciler için denklik belgesi düzenlenebilecek.

Haber Merkezi
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MEB’den yabancı okullardaki öğrenciler için kritik denklik kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz faaliyet yürüttüğü belirtilen yabancı okullarda eğitim gören öğrenciler için yeni bir denklik uygulaması başlattı.

Düzenlemeye göre, bu okullardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçmek isteyen öğrenciler için denklik belgesi düzenlenebilecek. Başvurular, öğrencilerin velileri aracılığıyla yapılacak.

Başvurular 31 Aralık’a kadar

Bakanlık, başvuruların 31 Aralık 2026 saat 17.00’ye kadar alınacağını bildirdi. Kararın, öğrencilerin eğitim hakkına erişiminde kesinti yaşanmaması ve mevcut durumdan kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

MEB’in düzenlemesi, söz konusu yabancı okulların tanındığı ya da faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edildiği anlamına gelmiyor. Gerekli izinleri almadan faaliyet gösteren okulların mevcut mevzuat kapsamındaki durumunda değişiklik olmayacak.

Daha önce, izinsiz okulların ara sınıflarında okuyan ya da bu okullardan mezun olan öğrencilere denklik belgesi verilemiyordu.

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