MEB’den yeni düzenleme: Bazı okullarda ders süresi 30 dakikaya inecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan bazı okullarda ders sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıdı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 9 Eylül 2026’da 81 il valiliğine gönderilen yazıda, belirli şartları karşılayan okullarda 40 dakikalık derslerin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği bildirildi.

Hangi okullarda uygulanabilecek?

Düzenleme tüm okulları kapsamıyor. Uygulamadan; yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan, güçlendirme sürecinde farklı bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim uygulamak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yararlanabilecek.

Ders sürelerinin azaltılması ise doğrudan ve otomatik şekilde uygulanmayacak. Hangi okullarda bu yönteme başvurulacağı, valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda belirlenecek.

Ders süresi 30 dakikaya kadar düşürülebilecek

Mevcut uygulamada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. İkili eğitim yapılan ilköğretim okullarında teneffüslerin de en az 10 dakika olması gerekiyor.

MEB’in yeni düzenlemesiyle, kapsam dahilindeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ders sürelerinin 30 dakikaya kadar indirilmesinin önü açıldı.

Düzenlemenin özellikle aynı binada sabahçı ve öğlenci öğrencilerin eğitim gördüğü, fiziki kapasitenin yetersiz kaldığı ve öğrenci yoğunluğunun yaşandığı okullarda eğitim programının daha rahat planlanmasına imkan sağlaması bekleniyor.

Yazı 81 il valiliğine gönderildi

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı, 81 il valiliğine gönderildi.

Yazıda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki mevcut ders süreleri hatırlatılarak, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceğine dikkat çekildi. Düzenleme yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ve belirtilen şartları taşıyan resmi okullarda uygulanabilecek.