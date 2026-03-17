MEB’den yeni yönetmelik: Öğretmen adaylarına eğitim, sınav ve ücret düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” ile öğretmen adaylarının eğitim sürecine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni sistemde hem eğitim süresi hem de başarı kriterleri yeniden tanımlandı. Öğretmen adayları, Millî Eğitim Akademisi tarafından verilecek teorik ve uygulamalı eğitimden geçecek.

Eğitim süresi dört dönem olarak planlanırken, bazı programlarda bu süre üç dönemle sınırlı tutulabileceği gibi her bir dönem en az 10, en fazla 14 hafta sürecek.

Adaylar için teorik ve uygulamalı eğitimde başarı kriterleri belirlendi

Adaylar teorik derslerde en az iki yazılı sınava girecek. Başarılı sayılabilmek için ders ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Barajı geçemeyen adaylara ek sınav hakkı tanınacak; söz konusu sınavda da başarısız olanların Akademi ile ilişiği kesilecek. Uygulamalı eğitim sürecinde adaylar üç ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak.

Başarı puanı; ilk değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci değerlendirmenin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin yüzde 50’si esas alınarak hesaplanacak.

Uygulamalı derslerde başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunlu tutulacak. Uygulamalı eğitimin daha belirleyici hale getirildiği sistemde devam zorunluluğu da uygulanacak. Adaylara sağlık raporuna dayalı olarak toplam 19 gün, diğer mazeretler için ise 10 güne kadar izin verilebilecek. Sağlık nedeniyle 20 gün ve üzeri devamsızlık yapılması halinde adayların kayıtları dondurulacak.

Öğretmen adaylarına sağlanacak mali haklar

Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi boyunca her ay ödeme yapılacak. Ödeme miktarı, 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Adayların genel sağlık sigortası primleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanarak sosyal güvence altına alınacak.