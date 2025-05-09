meb.gov.tr bursluluk sınav sonuçları 2025 | MEB İOKBS burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

meb.gov.tr bursluluk sınav sonuçları 2025 ve MEB İOKBS burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde. 27 Nisan’da sınava giren öğrenciler sonuçları merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı’na bu yıl da yoğun ilgi gösterildi. Maddi destekten faydalanmak isteyen yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava katılım sağladı. Bursluluk sınavı sonuçları MEB’in belirlediği tarihte sadece dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını *meb.gov.tr* adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Herhangi bir şekilde basılı ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Detaylar haberimizde…

MEB.GOV.TR BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2025

Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “ Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “ Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

MEB İOKBS BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılına ait bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü adayların erişimine açılacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan meb.gov.tr ile birlikte odsgm.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

Sonuç ekranına erişim için adaylardan T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri istenecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra öğrenciler, sınavda elde ettikleri toplam puanı ve burs durumu bilgilerini detaylı olarak görüntüleyebilecek.