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MEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin duyuru yayımladı. Resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 kontenjan için millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Haber Merkezi
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MEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacak
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Millî Eğitim Bakanlığınca 2024 yılında millî sporculardan beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandı.

 Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı

MEB, millî sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak

Atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

Ataması gerçekleşenler, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.

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