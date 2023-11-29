Meleklikten medya imparatoriçeliğine uzanan yol

Ada ÜNLÜ

Modelliğe 14 yaşında başladı, 22 yaşında dünyanın en çok kazanan üçüncü modeliydi. Kariyerinin doruğundayken, ‘eğitim şart’ dedi. Victoria’s Secret melekliğini bıraktı, New York Üniversitesi’nde program kodlama eğitimi almaya başladı. Yarattığı ‘Karlie ile Kodlama’ adlı programla kız çocuklarına kodlama öğretmeyi kendine görev bildi. Donald Trump’ın damadı Jared Kusher’ın ikiziyle evli olmasına rağmen, demokrat tarafını göstermekten, siyasi konularda sesini yükseltmekten hiç korkmadı. Yetenekli bayan Karlie Kloss’un yeni hamlesi ise medya patroniçeliği…

Geçen haftanın manşetlerinden: Model, yatırımcı ve girişimci Karlie Kloss, i-D’yi Vice Media Grubu’ndan satın aldı.

Bu, Karlie Kloss’un medyayla ilk flörtü değil… Kloss, 2020 yılında, daha önce Condé Nast'a ait olan moda yayını W Magazine'i satın alan yatırımcı grupta da yer almıştı.

Şimdi Kloss’un kanatları altına giren i-D, Vice Media tarafından iki ayda bir yayınlanan, moda, müzik, sanat ve gençlik kültürüne yönelik bir İngiliz dergisi. Diğer moda dergilerinden oldukça farklı.

Medya ile popüler kültürün bileşimi

1980 yılında tasarımcı ve eski Vogue sanat yönetmeni Terry Jones tarafından kurulan derginin ilk sayısı, daktiloda yazılmış metinlerle elle zımbalanarak, bir “fanzin” olarak yayınlandı. Yani ilk günden, alternatif bir yayın olduğunu ortaya koydu. Yıllar boyunca da bu çizgisini korudu.

Dergi, yenilikçi fotoğrafçılığı ve tipografisiyle, ve yeni yetenekler için bir eğitim alanı tavrıyla da ön plana çıktı.

Ancak konvensiyonel medyaya olan ilginin düşmesi, seneler içinde derginin peri tozunu silmeye başladı. Vice Media, geçtiğimiz günlerde, bir dizi işten çıkarma yapmış ve beş faaliyet bölümünü ikiye indirmişti. Şirket, bu yılın başlarında ise iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

i-D’ye Kloss’un yönetimiyle yeni bir hayat öpücüğü verileceği öngörülüyor. Kloss, Instagram'da yaptığı paylaşımda, i-D Magazine'in 2013 ilkbahar sayısının kapağında yer aldığı görseli paylaşarak dergiyi satın aldığını duyurdu.

Top model, dergiyi CEO olarak yönetecek ve i-D üst düzey editörü Alastair McKimm, rolünü genişleterek kreatif direktör ve küresel genel yayın yönetmeni rolünü üstlenecek. Satış sonrasında yapılan açıklamada, Kloss’un, "teknoloji ve moda, medya ve popüler kültürün kesişimi ve dijital ve fiziksel dünyalar arasında nasıl bağlantı kurabileceğimiz konusunda derin bir tutkuya sahip" olduğu belirtildi.

Kanakları taktığım gibi çıkardım

Yetenekli Bayan Kloss’un tek yatırımının medya olduğunu düşünmeyin. İki çocuk annesi top model, çevrimiçi pazar yeri StockX, yenilenebilir biyomateryal ULUU, yapay zeka boyutlandırma aracı Bods ve e-ticaret platformu Wishi dahil olmak üzere moda ve teknoloji şirketlerinden oluşan çeşitli bir yatırım portföyüne sahip. Yani kartvizitinde birden çok titr var.

2013'ten 2015'e kadar Victoria's Secret’ın meleklerinden biri olan olan Kloss, 2016 yılında verdiği söyleşide kariyer planlarını şöyle anlatmıştı: “Meleklik zevkliydi ama başka projelerim var. Meleklik benim kariyerimin ulaştığı son nokta değildi, bir basamaktı. Kanatları taktığım gibi çıkardım. Bir gün “Acaba cep telefonu nasıl çalışıyor, bir tuşa basıyor, dünyaya bağlanıyorsun” diye düşündüm. Flatiron School’a yazıldım, bilgisayar programcılığı eğitimi aldım. ‘Karlie ile Kodlama’ adlı bir fon oluşturdum:İlk etapta 21 kızın bu konuda burs almasını sağladım. İlla bilgisayar programcılığı konusunda değil, kızların eğitim alması konusunda takıntılıyım. Geleceğin mesleğinin kodlama olduğunu bildiğimden bu konuyla ilgili fon oluşturdum. Ama ne ilgilerini çekiyorsa, onun eğitimini alsınlar. Yeter ki eğitim alsınlar...”