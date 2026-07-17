Meslek liseleri iş dünyasının beklediği becerilerin yalnızca %17’sini kazandırabiliyor

GÜRAY GÜRDAL

Gılıç, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf İnandı danışmanlığında doktora tezi kapsamında yürüttüğü araştırmada, iş dünyasının talep ettiği iş gücü nitelikleri ile mesleki eğitimin kazandırdığı becerileri karşılaştırdıklarını kaydetti.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucunun mesleki eğitimin iş dünyasının beklentilerini karşılamadaki yetersizliği olduğunu ifade eden Fahrettin Gılıç ise, "Elde ettiğimiz verilere göre meslek okulları, işverenlerin talep ettiği becerilerin yalnızca yüzde 17'sini kazandırabiliyor. Bu durum hem işverenler hem de eğitim sistemi açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Mesleki eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Fahrettin Gılıç, öğrenci sayıları ile sektörlerdeki çalışan sayıları arasındaki büyük farkın mesleki eğitimin etkinliğini sorgulattığını söyledi. Gılıç, "İş piyasasında en fazla istihdam sağlayan alanlar ile mesleki eğitimde en fazla öğrencinin bulunduğu programlar örtüşmüyor. Örneğin pazarlama ve perakende alanında yalnızca 16 bin 723 öğrenci eğitim görürken bu alanda çalışan sayısı 2 milyon 944 bin 27'ye ulaşıyor. Benzer şekilde inşaat teknolojileri alanında 20 bin 869 öğrenci bulunmasına karşın sektörde 2 milyon 246 bin 432 kişi çalışıyor. Bu tablo, çalışan sayısının öğrenci sayısından yaklaşık 176 kat fazla olduğunu gösteriyor. Yiyecek-içecek, sağlık ve birçok sektörde de benzer bir durum söz konusu. İlk 10 mesleki eğitim programı dikkate alındığında yalnızca bilişim teknolojileri ile elektrik-elektronik alanları dışında kalan sektörlerin tamamında öğrenci sayıları, sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünün oldukça gerisinde kalıyor" dedi.