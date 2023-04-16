Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldiği

Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.