Millî Eğitim Bakanı Tekin: Önümüzdeki yıl Maarif Modeli'ne tamamen geçmiş olacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA başarısı hakkında konuşurken, eğitim sisteminde ezberci yaklaşımdan uzaklaşmak amacıyla 2013'ten bu yana müfredatı seyreltme sürecine girdiklerini belirtti.

Çocukların bilgiyi analitik şekilde değerlendirmesini hedeflediklerini kaydeden Tekin, önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Maarif Modeli'ne geçileceğini duyurdu.

Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında eğitim alanındaki gelişmelere, uluslararası başarı skorlarına ve müfredat değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim programlarının OECD ve PISA gibi uluslararası yapılarla uyumunu analiz etmek amacıyla eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlatan Tekin, 3 yıllık döngülerle yapılan sınavların arasındaki boşluğu izlemek için Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) sistemini hayata geçirdiklerini belirtti.

PISA sonuçları açıklanmadan önce PISA Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı görüşmeyi aktaran Tekin, "PISA Yönetim Kurulu Başkanı bana, '8 Eylül'deki konuşmanızda Türkiye'nin olağanüstü başarı çıtasını anlatmanızı istiyoruz. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor, bunu diğer ülkelere anlatın' dedi" ifadelerini kullandı.

"Müfredatı peyderpey seyreltme sürecine girdik"

Eğitimde ezberci yaklaşımdan uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten Tekin, "2013'ten itibaren peyderpey, kademeli bir biçimde müfredatı seyreltme sürecine girdik. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Çocuklarımızın sadece bilgi ezberlemek yerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hâle getirirsek eğitim sistemimiz başarılı olacak dedik. Önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PISA skorlarındaki yükseliş ve uluslararası izleme sistemleri

Eğitim programlarının OECD ve PISA gibi uluslararası yapılarla uyumunu analiz etmek amacıyla eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlatan Yusuf Tekin, 3 yıllık döngülerle yapılan PISA ve TIMSS sınavlarının arasındaki boşluğu izlemek için Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) sistemini hayata geçirdiklerini belirtti.

PISA sonuçları açıklanmadan önce PISA Yönetim Kurulu Başkanı Andreas ile yaptığı görüşmeyi aktaran Tekin, Türkiye'nin PISA skorlarında 2015 sonrasında yakaladığı ivmenin arka planında dershanelerin kapatılması sürecinin yattığını dile getirdi.

Tekin, sürece ilişkin şunları kaydetti:

"PISA Yönetim Kurulu Başkanı bana, '8 Eylül'deki konuşmanızda Türkiye'nin olağanüstü başarı çıtasını anlatmanızı istiyoruz. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor, bunu diğer ülkelere anlatın' dedi."

"Dershaneden alınacak hizmeti okullara taşıdık"

Tekin, 2015 sonrasındaki ivmenin arka planında dershanelerin kapatılması sürecinin yattığını dile getirerek şunları kaydetti:

"2014 yılında Dershane Kanunu'nu çıkarırken en büyük iddiamız, bu yapıların Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları ve öğretmenleri üzerinde bir vesayet mekanizması kurduğuydu. Özel öğretim kurslarına müfredatımızı Talim ve Terbiye Kurulu onaylı yapma şartı koyduk. 2014 yılında okullarımızda DYK kurslarını başlattık. Çocuğun eksiği varsa okullarımızda ücretsiz kurslar açtık, dershaneden alacağı hizmeti kendi okulundan almasını sağladık."

Öğretmenlere derste cep telefonu uyarısı

Eğitime erişim oranlarındaki değişime de değinen Tekin, 2002 yılında yüzde 50 dolaylarında olan ortaöğretime devam oranının günümüzde yüzde 90'ların üzerine çıktığını, yüzde 11 olan okul öncesi eğitime erişimin ise yüzde 80'i aştığını söyledi.

Bakan Tekin ayrıca öğretmenlerin kılık kıyafet ve ders içi tutumlarına ilişkin, "Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk" diye konuştu.