Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2026-YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ve ailelerine başarı dileklerini iletti. Tekin, tercih sürecinin en iyi şekilde değerlendirilmesini temenni ederek, "Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.
📌 YKS Sonuçları Açıklandı!— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) July 21, 2026
Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum.
Rabbim…