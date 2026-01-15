Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den karne günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Tekin, yaptığı açıklamalarda geride bırakılan dönemde derslerin ve sınavların ötesine geçtiklerini, emekle ilerleyen ve süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim sürecinin tamamlandığını belirtti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci yarısını tamamladığımız bu günlerde, sevgili evlatlarımızın karne heyecanını içtenlikle paylaşıyorum. Tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum. Her eğitim öğretim dönemi öğrencilerimizin gelişimi, öğretmenlerimizin rehberliği ve velilerimizin desteğiyle anlamlı bir bütün haline gelir. Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı. Bu süreçte öğrenme yolculuklarını kararlılıkla sürdüren öğrencilerimize, gelişimlerine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızda sorumluluk üstlenen yöneticilerimize ve her aşamada çocuklarının yanında olan velilerimize teşekkür ediyorum."