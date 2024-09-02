Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Türkiye müfredatının uluslararası arenada eleştiri aldığını belirten Bakan Tekin, yeni modeli detaylarıyla anlattı.

Türk gençlerinin okullarda edindiği bilgileri, beceriye dönüştürmek için de eğitileceğini ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız. Yeni müfredatı hayata geçirmek belli sınıflarda belli kayıplar doğurabilir. Kademeli olarak geçmeyi planladık. Bu yıl 2024/25 Eğitim Öğretim Yılı'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bu yeni modelimiz beceri temelli bir model. Uluslararası eleştirileri ortadan kaldıracak, çocuklarımızın okulda elde ettiği bilgileri beceriye dönüştürebilmeleri yönünde kurgulanmış bir model." dedi.

"Yüzde 35 bandında müfredatımız hafiflemiş olacak"

Yeni müfredatın eskiye göre yüzde 35 daha hafif olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Uluslararası arenada ikinci önemli eleştiri, müfredatımızın bilgi verme odaklı olması hasebiyle doğal olarak ağır olması, çok yoğun olması. Her türlü bilgiyi müfredatın içerisinde çocuklarımıza vermek mantığında hareket edildiği için müfredatımız da ağır olmakla eleştiriliyordu. Yeni müfredatımızla birlikte çocuklarımızın üzerindeki ağır yükü hafifleştirmek, sadeleştirmek istedik. Toplama baktığımızda yüzde 35 bandında müfredatımız hafiflemiş olacak." şeklinde konuştu.

Müfredatta Türkiye modeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ağır müfredatı bıraktığını vurguladı.

Birçok ülke gibi Türkiye'nin de kendi modelini oluşturmak için adım attığını belirten Bakan Tekin, "Her ülkenin kendine ait bir model ürettiğini görüyoruz. Finlandiya modeli, Singapur modeli, Güney Kore modeli gibi örnekler var. Biz de Türkiye modelini istedik. Kendi toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu müfredat oluşturabiliriz. Çocuklarımızı toplumsal değerlerimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, çocuklarımızın sahip olmasını istediğimiz ortak değerlerimizi, bu değerleri de toplumsal hayatında yaşayabilmesi ve yaşatabilmesi, gelecek kuşaklara bunların aktarabilmesi. Bu da bizim önem verdiğimiz başka bir başlık. Bu 3 başlık etrafında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilk başlangıç sınıflarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Sadece bu sınıflara ait ders kitaplarımızı değiştirdik." ifadelerine yer verdi.

Deprem bölgesinde okullar hazır mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak." dedi.