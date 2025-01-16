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Milli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Mesleği Kanunu çerçevesinde hazırlanan ‘2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz’ doğrultusunda 315 bin 856 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı aldı.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldı
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Kariyer basamakları kapsamında ünvan alan öğretmenler, 15 Ocak itibarıyla yeni ünvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu" ve "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" kapsamında hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz", 23 Aralık 2024'te yayımlanmıştı.

Kılavuzla birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapıldı.

Bu kapsamda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları, 27 Aralık 2024'te  Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı.

Öğretmenlere sertifikaları verildi

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere, gerekli işlemlerin ardından ünvanları doğrultusunda sertifikaları verildi.

Böylece 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında, 15 Ocak itibarıyla 66 bin 658 öğretmen "uzman öğretmen",  249 bin 198 öğretmen de "başöğretmen" ünvanı aldı.

Ünvan alan öğretmenler eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı

Kariyer basamakları kapsamında ünvan alan 315 bin 856 öğretmen, 15 Ocak itibarıyla yeni ünvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı.

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