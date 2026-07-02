Milli Eğitim'de yönetici atama süreci başlıyor: Takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları alınacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler 16-23 Temmuz tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı ise 25 Temmuz'da yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak. İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.