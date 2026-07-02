Milli Eğitim'de yönetici atama süreci başlıyor: Takvim belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları alınacak.
İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler 16-23 Temmuz tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı ise 25 Temmuz'da yapılacak.
Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak. İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.