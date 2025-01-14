İşte milyarderlerin yetiştiği okul!

Oxford Üniversitesi, İngiltere'nin en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi seçildi. Ancak mezun milyarderlerin çok olması servet yarışında liderlik getirmedi. 92,6 milyar dolarla Cambridge Üniversitesi servet toplamında Oxford’u geçti.

CNBC-e’nin aktardığına göre, eğitim platformu Edumentors’un araştırmasında, Oxford Üniversitesi, İngiltere'deki en fazla milyarder yetiştiren üniversite oldu. Dünyanın İngilizce konuşulan en eski üniversite olan Oxford’dan, Forbes'un milyarderler listesinde adı geçen 10 milyarder bulunuyor. Bu milyarderlerin toplam serveti ise 47,1 milyar dolar oldu.

En ünlü iki mezun

Edumentors araştırmasında, dünya çapında milyarder olan ve İngiltere'de lisans, yüksek lisans ya da doktora yapan kişilerin listesini incelendi. Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören milyarderler arasında en dikkat çeken isimler ise Alex Beard ve Sir Michael Jonathan Moritz oldu.

Alex Beard, yaklaşık 1,8 milyar dolar servetiyle Birleşik Krallık’ın en genç milyarderlerinden biri olurken, 1989 yılında 922 yaşındaki üniversiteden mezun olan Beard, ilk olarak BP’de çalıştı, ardından Glencore’da CEO oldu. 2019 yılında kendi yatırım fonu Adaptogen Capital’ı kurmak için görevinden ayrıldı.

Michael Jonathan Moritz ise, 6,8 milyar dolar servetini, Google, LinkedIn ve PayPal gibi dev şirketlere yaptığı yatırımların da desteğiyle kazandı.

Emma Watson ve Hugh Grant gibi ünlü oyuncular da Oxford Üniversitesi'nin ünlü mezunlarından olurken, ikisi de milyarder listesinde bulunmuyor.

Cambridge “daha” zengin

İngiltere’de Oxford Üniversitesi, ‘milyarder üretme’ konusunda zirvede olsa da Cambridge Üniversitesi servet açısından önde yer aldı.

Edumentors CEO’su Tornike Asatiani, “Oxford daha fazla milyarder mezun etmiş olsa da, Cambridge Üniversitesi, sadece iki eksik milyarderle servet açısından önde ve toplamda 92,6 milyar dolarlık servetle rakibini geride bırakıyor" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nin en zengin mezunları, ABD'nin ikinci en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi Stanford ile benzer bir servet seviyesine ulaşmış durumda. Ancak Cambridge, 12 milyarder daha az mezun etti.

ABD’deki zengin okullar

Forbes'un Haziran 2024’te yayımladığı milyarderler listesine göre, ABD’de de dikkat çeken üniversiteler var.

Pennsylvania Üniversitesi 36 milyarder ile birinci sırada yer alırken, Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi de yüksek sıralarda yer alıyor.