Milyonlarca öğrencinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı

Kasım ayının başlamasıyla birlikte okullardaki ara tatil için geri sayım da hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak.

Ara tatil toplam 9 gün sürecek

Hafta sonlarıyla birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek. Bu sürenin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak eğitime kaldığı yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026