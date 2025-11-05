  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Milyonlarca öğrencinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı
Takip Et

Milyonlarca öğrencinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili cuma günü çalıyor. Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milyonlarca öğrencinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı
Takip Et

Kasım ayının başlamasıyla birlikte okullardaki ara tatil için geri sayım da hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak.

Ara tatil toplam 9 gün sürecek

Hafta sonlarıyla birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek. Bu sürenin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak eğitime kaldığı yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

TEB'e uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisiTEB'e uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisiŞirket Haberleri

 

İsveç Merkez Bankası "bekle-gör" dediİsveç Merkez Bankası "bekle-gör" dediKüresel Ekonomi

 

Eğitim
KYK burs alabilirsiniz ne demek? KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?
KYK burs alabilirsiniz ne demek? KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?
KYK kredisi faizli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?
KYK kredisi faizli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır?
KYK burs öğrenme ekranı: 2025 KYK bursu ne kadar (kaç TL) olacak?
KYK burs öğrenme ekranı: 2025 KYK bursu ne kadar (kaç TL) olacak?
DaçkaBots Robot Kulübü öğrencileri STEAM ile uluslararası turnuvalara hazırlanıyor
DaçkaBots Robot Kulübü öğrencileri STEAM ile uluslararası turnuvalara hazırlanıyor
ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
2025 – 2026 KYK burs başvuruları sonuçlandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
2025 – 2026 KYK burs başvuruları sonuçlandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?