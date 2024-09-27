Momtalks’ın 11’incisi Bursa’da düzenlenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Özel Bursa Kültür Okulları tarafından organize edilen “Gelecek Aileden Başlar” ana temalı “MomTalks” etkinliği ile ikinci kez yapılacak “Kültürlü Çocuk Festivali” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Crowne Plaza’da gerçekleştirilen programda Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ve MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman yapılacak programlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Toplantıda konuşan Zafer Bulut, Bursa’da özel okulculuk geleneğinde her daim ilkleri uyguladıklarını söyledi. Akademik yönden öğrencilerin genel ortalamasıyla Türkiye’nin en iyilerinden birisi olduklarını ifade eden Zafer Bulut, “Akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ediyor, ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Yurt içinde ve yurtdışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarına katılarak alanında, eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda da öncülük yapıyor, çıtayı daima yukarı taşıyoruz” dedi.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise, ulusal çapta yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu duyduklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks programının dopdolu bir içerikle Bursa’da yapılacağının altını çizen Yıldırım Bey Sırakaya, “MomTalks, 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Bademli Kampüsümüzde gerçekleştirilecek. MomTalks’ın bu yıl Bursa’da yapılmasından dolayı fikir annesi eğitimci Dr. Bahar Eriş ve MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Momtalks etkinliği ile ilgili bilgi veren Momtalks Partner’i Zeynep İşman ise çocuk yetiştirme konusunda annelerin yaşadığı kafa karışıklığı ve maruz kaldıkları bilgi kirliliğini önlemek için 2017 yılında Momtalks’ı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ebeveynlerde kaygının ciddi bir problem olduğunu ve bu kaygının çocuklara da geçtiğini ifade eden İşman, anneleri doğru uzmanlarla buluşturmanın önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını, gelinen noktada sadece annelere değil, eğitimciler, rehber öğretmenler ve babalara da temas ettiklerini anlattı. “Momtalks olarak başladı ama anne meselesi olmaktan çıktı” diyen Zeynep İşman, bugüne kadar

Momtalks’ın bu yılki oturumlarında Konuşmamız Gerek Derneği’nden Dr. İlayda Eskitaşçıoğlu, Eğitim Girişimcisi Burcu Haboğlu Baba, Yazar Emre Dalkılıç, Sosyolog Yazar Nurdoğan Arkış, Eğitimci Prof. Dr. Nalan Kuru, Klinik Psikolog Betül Güldal, Klinik Psikolog Beyhan Budak yer alacak.