  3. MSÜ 2026 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi, sınav günü, yaş sınırı ve kayıt süreci
MSÜ 2026 ne zaman? MSÜ başvuru tarihi, sınav günü, yaş sınırı ve kayıt süreci

2025’in sonuna yaklaşırken MSÜ 2026 için de geri sayım başladı. Milyonlarca aday, bir sonraki sınavın tarihini, başvuru sürecini ve diğer detaylarını merak ediyor. İşte ÖSYM takvimine göre başvuru tarihleri, sınav günü ve önemli detaylar…

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuru ve sınav takvimi ÖSYM 2026 sınav planıyla netleşti. Adaylar “MSÜ 2026 ne zaman?”, “MSÜ başvuruları ne zaman?”, “MSÜ yaş sınırı kaç?” gibi sorulara yanıt arıyor. Sınavla ilgili tüm detaylar, başvuru tarihi, yaş sınırı ve merak edilenleri sizler için derledik.

MSÜ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

— 2026 MSÜ (Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

— Başvuru başlangıç: 5 Ocak 2026
— Başvuru bitiş: 29 Ocak 2026
— Geç başvuru: 3 Şubat 2026
— Sonuç tarihi: 26 Mart 2026

Harp Okulları için “en fazla 20 yaşında olmak” şartı aranır. (Resmî kılavuzdaki yıl/doğum tarihi aralıkları yayınlandığında kontrol ediniz.)

MSÜ KİMLER BAŞVURABİLİR

— T.C. vatandaşı adaylar,
— Harp Okulları: kadın ve erkek; Astsubay Meslek Yüksekokulları: genellikle erkek aday (kılavuz güncellemesini takip edin),
— İlgili YKS oturumlarına girme şartı (aşağıda).

YKS ŞARTI NASIL?

— Harp Okulları: TYT + AYT oturumlarına katılmak gerekir.
— Astsubay MYO: TYT’ye katılmak gerekir.
— MSÜ sınavı, MSB’nin belirlediği taban puana göre ikinci seçim aşamalarına çağrı için kullanılır.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

— Başvurular ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilir.
— Geç başvuruda ek/ayrı ücret ve başvuru koşulları ÖSYM duyurusunda belirtilir.
— Sınav ücreti ve banka/kart ödeme kanalları ÖSYM kılavuzunda yayınlanır.

 

