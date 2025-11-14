MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?

ÖSYM, 2026 yılına ait bütün sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama günlerini açıkladı. Takvimde bulunan sınavlardan biri de Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) oldu. MSÜ 2026 sınavına hazırlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve sınav günü kesinlik kazandı. Peki, MSÜ 2026 sınavı hangi gün yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde…

MSÜ sınav tarihleri 2026

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ sınav başvuru şartları

MSÜ sınavına başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise son sınıfta okuyor veya mezun durumda bulunması, sınavın yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla belirlenen yaş şartlarını karşılaması, kamu haklarından mahrum olmaması, TSK, JGK veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan disiplinsizlik nedeniyle ilişiğinin kesilmemiş olması ve ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekir. Ayrıca adayların sağlık, fiziki yeterlilik ve güvenlik soruşturması süreçlerini olumlu şekilde geçmeleri de MSÜ başvuru şartları arasında yer alır.