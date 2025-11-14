  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
Takip Et

MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?

2026 yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takviminin sonrasında, sınava katılım göstermek isteyen adaylar “MSÜ 2026 sınavı ne zaman?”, “MSÜ başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?” sorularına cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM’nin duyurduğu MSÜ sınav tarihi ve başvuru ayrıntıları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSÜ sınav tarihleri 2026 | Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?
Takip Et

ÖSYM, 2026 yılına ait bütün sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama günlerini açıkladı. Takvimde bulunan sınavlardan biri de Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) oldu. MSÜ 2026 sınavına hazırlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve sınav günü kesinlik kazandı. Peki, MSÜ 2026 sınavı hangi gün yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde…

MSÜ sınav tarihleri 2026

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ sınav başvuru şartları

MSÜ sınavına başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise son sınıfta okuyor veya mezun durumda bulunması, sınavın yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla belirlenen yaş şartlarını karşılaması, kamu haklarından mahrum olmaması, TSK, JGK veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan disiplinsizlik nedeniyle ilişiğinin kesilmemiş olması ve ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekir. Ayrıca adayların sağlık, fiziki yeterlilik ve güvenlik soruşturması süreçlerini olumlu şekilde geçmeleri de MSÜ başvuru şartları arasında yer alır.

Eğitim
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı! YKS tarihi belli oldu
2026 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS tarihi belli oldu
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?
2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?
ATA AÖF 2025 Kasım (güz) sınavları ne zaman? ATA AÖF birinci dönem sınav tarihleri
ATA AÖF 2025 Kasım (güz) sınavları ne zaman? ATA AÖF birinci dönem sınav tarihleri
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Kasım 2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Kasım 2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı