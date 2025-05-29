  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı
Takip Et

Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Denim Üretim Teknolojisi” dersi kapsamında Ergene’deki Taypa Yıkama Fabrikası’nı ziyaret ederek, kendi beden ölçülerine göre üretilen denim pantolonların tasarım ve yıkama işlemlerini birebir kendileri gerçekleştirdi. Üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olan bu proje sektöre nitelikli mühendisler kazandırmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı
Takip Et

Taypa, tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek genç mühendis adaylarını desteklemeye devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Denim Üretim Teknolojisi” dersi kapsamında Ergene’deki Taypa Yıkama Fabrikası’nı ziyaret etti. İlk etapta 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler denim üretim sürecine aktif olarak dahil oldular. Her öğrenci, kendisi için özel olarak üretilen denim pantolonunun yıkama ve efekt işlemlerini kendi tasarım tercihleriyle yönetti. Bu uygulamalı deneyim, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi ve kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından önemli bir adım oldu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Taypa arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde; sanayi stajları, müfredat desteği ve ortak AR-GE projeleri gibi alanlarda uzun vadeli iş birliklerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’ndenProf. Dr. Metin Yüksek projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Bu ziyaretimizde seçilmiş öğrencilerimizin beden ölçülerine uygun denim pantolon üretimi Taypa tarafından önceden gerçekleştirildi. Her öğrenci kendi ürününün yıkama işlemini kendi tasarlayarak firma ziyareti esnasında ürünlere verilecek efektleri kendileri yaparak üretime dahil oldular. Bu sayede ziyaret esnasında edinilen bilgiler pratiğe dökülerek eğitimin daha kalıcı olması sağlandı. Bu proje denim alanından bu kapsamda gerçekleştirilen ilklerden olma özelliğini taşıyor.”

Nitelikli mühendis ihtiyacına katkı

Taypa Tekstil Tasarım Merkezi ve Ürün Geliştirme DirektörüOnur Uslu ise projeyle ilgili şunları söyledi:

“Üniversite-sanayi iş birliğini sadece kavramsal bir çerçevede bırakmak yerine, sahada gerçek deneyimlerle pekiştirmek bizim için son derece kıymetli. Bu proje, geleceğin tekstil mühendislerini yalnızca üretim süreçlerine tanıklık ettirmekle kalmadı; onların bilgi ve hayal güçleriyle sürece aktif şekilde katkı sunmalarını sağladı. Her öğrencinin kendi bedenine uygun denim ürünün yıkama ve efekt tasarımını birebir yapması, onları üretimin gerçek paydaşı haline getirdi. Biz Taypa olarak, gençlerin gelişimini desteklemeyi, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve üniversitelerle sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Marmara Üniversitesi ile başlattığımız bu modelin her yıl genişletilerek devam etmesini hedefliyor, birlikte daha yaratıcı, daha güçlü bir tekstil ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyoruz.”

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıBorsa Haberleri
Demir fiyatları toparlandıDemir fiyatları toparlandıDemir-Çelik

 

Eğitim
MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
ÇEK Spor Salonu’nun temeli atıldı
ÇEK Spor Salonu’nun temeli atıldı
Sahte belge ve intihal iddiaları: Profesörlük ünvanı iptal edildi
Sahte belge ve intihal iddiaları: Profesörlük ünvanı iptal edildi
Başkan Altay: “6 ilçede 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencisine yüzme öğretiyoruz”
Başkan Altay: “6 ilçede 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencisine yüzme öğretiyoruz”
Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvuruları başladı
Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvuruları başladı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu
MEB duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu