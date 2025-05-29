Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı

Taypa, tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek genç mühendis adaylarını desteklemeye devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Denim Üretim Teknolojisi” dersi kapsamında Ergene’deki Taypa Yıkama Fabrikası’nı ziyaret etti. İlk etapta 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler denim üretim sürecine aktif olarak dahil oldular. Her öğrenci, kendisi için özel olarak üretilen denim pantolonunun yıkama ve efekt işlemlerini kendi tasarım tercihleriyle yönetti. Bu uygulamalı deneyim, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi ve kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından önemli bir adım oldu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Taypa arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde; sanayi stajları, müfredat desteği ve ortak AR-GE projeleri gibi alanlarda uzun vadeli iş birliklerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’ndenProf. Dr. Metin Yüksek projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Bu ziyaretimizde seçilmiş öğrencilerimizin beden ölçülerine uygun denim pantolon üretimi Taypa tarafından önceden gerçekleştirildi. Her öğrenci kendi ürününün yıkama işlemini kendi tasarlayarak firma ziyareti esnasında ürünlere verilecek efektleri kendileri yaparak üretime dahil oldular. Bu sayede ziyaret esnasında edinilen bilgiler pratiğe dökülerek eğitimin daha kalıcı olması sağlandı. Bu proje denim alanından bu kapsamda gerçekleştirilen ilklerden olma özelliğini taşıyor.”

Nitelikli mühendis ihtiyacına katkı

Taypa Tekstil Tasarım Merkezi ve Ürün Geliştirme DirektörüOnur Uslu ise projeyle ilgili şunları söyledi:

“Üniversite-sanayi iş birliğini sadece kavramsal bir çerçevede bırakmak yerine, sahada gerçek deneyimlerle pekiştirmek bizim için son derece kıymetli. Bu proje, geleceğin tekstil mühendislerini yalnızca üretim süreçlerine tanıklık ettirmekle kalmadı; onların bilgi ve hayal güçleriyle sürece aktif şekilde katkı sunmalarını sağladı. Her öğrencinin kendi bedenine uygun denim ürünün yıkama ve efekt tasarımını birebir yapması, onları üretimin gerçek paydaşı haline getirdi. Biz Taypa olarak, gençlerin gelişimini desteklemeyi, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve üniversitelerle sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Marmara Üniversitesi ile başlattığımız bu modelin her yıl genişletilerek devam etmesini hedefliyor, birlikte daha yaratıcı, daha güçlü bir tekstil ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyoruz.”