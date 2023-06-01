Mutlu çocuk, öğrenen çocuktur

İTÜ GVO'lu öğretmenler farklı ülkelerden gelen meslektaşlarına ev sahipliği yaptı ve okul bünyesinde gerçekleştirilen iyi uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Sedat Üründül Anaokulu, Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında “Mutlu çocuklar oyunlar ve hikâyelerle öz güvenlerini geliştirir” konulu projesi ile 4 ülkeden toplam 13 öğretmeni ağırladı. Projelerle; deneyimlerin, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı paylaşılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Hafta boyunca Dr. Sedat Üründül Anaokulu’nda sınıf gözlemleri yapan ve etkinliklere katılan yabancı öğretmenler, kendi ülkelerinde uygulanan yöntemlerle ilgili sunumlarını da paylaştı. Meslektaşları ve Dr. Sedat Üründül Anaokulu ile ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunan öğretmenler, çocukların aktivitelere keyifle katıldığını, kendileriyle kolaylıkla İngilizce iletişime geçebildiklerini ve her şeyden önce mutlu bireyler olarak yetiştiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Dr. Sedat Üründül Anaokulu Müdürü İlkay Yılmaz öğrenci ile öğretmen ve öğretmen ile yönetici arasındaki iş birliğinin, takım ruhu ile çalışabilme yetkinliklerini geliştirdiğini ve desteklediğini ifade etti. Yılmaz’a göre uluslararası projeler velilerin ve proje sürecine dahil olan tüm öğrencilerin hem etkinliklere hem de sosyal faaliyetlere olan ilgisini artırıyor.

Projeler öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesine, öz güven gelişiminin desteklenmesine, projeye dahil olan tüm paydaşların sadece proje ortağı ülkeleri değil aynı zamanda kendi ülkelerinin kültürlerini de öğrenme ve araştırmalarına olanak sağlıyor. Eğitim müfredatıyla bütünleştirilen proje çalışmaları, birçok becerinin geliştirilmesi için de alan açıyor. Öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini, sosyal beceri ve kişisel sorumluluklarını ve yabancı dil yeterliliklerini geliştirme imkanı sağlıyor. Bu hedef doğrultusunda okulda 2009 yılından bugüne toplam 3 Avrupa birliği projesi gerçekleştirildi. 14 ortak ülkeye 20’nin üzerinde öğretmen hareketliliği gerçekleştirerek farklı ülkelere ait kültürler ve eğitim sistemleri hakkında gözlem yapma, bilgi sahibi olma ve Türkiye’deki iyi uygulamaları uluslararası meslektaşlarla paylaşma fırsatı yakalandı.