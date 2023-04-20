MZV-MEF YetGen’de yeni eğitim dönemi başladı

Türkiye’de ilk defa lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan, 2015’ten bu yana 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılması amaçlanarak ‘yetkin’ bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, 2023 yılının ilk eğitim dönemine başladı.

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı’na bu yıl, Türkiye’nin hemen her şehrinden yurt dışından ise 27 şehirden toplamda 16 bin başvuru yapıldı. Programa 88 farklı şehirden 1300 kişi kabul edildi. MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na 145 YetGen lideri de eşlik ediyor ve katılımcılara mentorluk veriyor.

Öğrencilerin gelecekleri için önemli yetkinlikler kazandıkları ve var olan yetkinliklerini geliştirdikleri programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.

“Sürdürülebilir gelecek, hayallerin peşinden gitme cesareti olanlarla mümkün”

Zorlu Grubu’nun benimsediği Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında, daha sürdürülebilir bir yaşamın ve sosyoekonomik refahın temini için nitelikli eğitim ve herkes için yaşam boyu öğrenimi en temel meselelerden biri olarak gördüklerini vurgulayan Yüngül, “Herkes için daha yaşanabilir, daha adil, daha eşitlikçi bir gelecek için farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip küresel meseleleri çözümlemek için takım halinde çalıştığı; yaratıcı, inovatif ve değişimi tetiklemeye odaklandığı bir ekosistem ihtiyacının farkındayız. Bu gayemizin gerçekleşmesinin de bir dünya insanı olarak iyi yetişmiş, kendini sürekli geliştiren ve yüzü daima geleceğe dönük, umutlu ve kendine güvenen gençlerin elinde olduğuna inanıyoruz. 2015 yılından bu yana paydaşı olduğumuz YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na verdiğimiz destek de bu yolculukta tetikleyici ve güçlü içeriği, yarattığı etkiyle kurumumuz için son derece önemli. Gençlere hayatları boyunca yollarına ışık tutacak öğrenimler kazandıkları keyifli bir yeni dönem diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

“Etkileşimi öne çıkartan bir eğitim modeli tasarladık”

YetGen’in Kurucusu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut ise, açılış konuşmasında kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak isteyen insanların toplandığı yerin YetGen olduğunu vurguladı. “Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir kurum kurma amacıyla sürekli ve kalıcı bir öğrenme modeli kurguladık.” diyen Erkut, devamında şunları kaydetti: “Pedagoji ve teknoloji yönünden gelişmiş ve etkileşimi öne çıkartan bir eğitim modeli tasarladık. 145 liderimiz var, Türkiye’nin her yerinden hatta yurt dışından da katılımcılarımız var. Hedeflediğimiz büyük video envanterine sahip olmak için bu dönem önemli adımlar attık. 9 haftalık programımızın 3 haftasını asenkron interaktif video içerikleriyle kurguladık.”

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)’in Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan da sektör içerisinde nitelikli çalışan yetiştirmek kadar ülke geleceği için de nitelikli gençler yetiştirilmesi adına YetGen ile iş birliğine devam ettiklerini söyledi.