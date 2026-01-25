Öğrenci affı için şartlar belli oldu: Af kimleri kapsayacak?

AK Parti Grup Başkanlığının hazırladığı teklif metnine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.

Öğrenci affının hangi şartları kapsayacağına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin ve değerlendirmelerin sonuçlarının da Erdoğan’a aktarılacağı öğrenildi. Görüşmelerde, affın kapsamının genişletilmesine yönelik taleplerin ve üniversitelerden gelen geri bildirimlerin ele alındığı ifade ediliyor.

Af kimleri kapsayacak?

Ebeveyn kaybı sebebiyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak mecburiyetinde kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesinden dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık problemleri sebebiyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile benzer şekilde eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı sebeplere sahip öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Söz konusu durumların resmî belgelerle kanıtlanmasının temel kriter olacağı ifade ediliyor.