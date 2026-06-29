Öğrenci affı TBMM gündemine geliyor: İşte teklifte bulunan detaylar

1 Temmuz 2022’den itibaren üniversite ve doktora programlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlara yeniden eğitimlerine dönme imkânı tanınıyor.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından öğrencilerin, 4 ay içinde ilgili üniversitelerine başvurmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecekleri belirtiliyor.

AK Parti, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

Üniversiteye dönüş için yeni başvuru şartları belirlendi

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Yasayla birlikte bazı suçlara karışmış kişiler ise öğrenci affından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamı dışında bırakılanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

"Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar"

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.