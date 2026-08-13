Öğrenci affından kimler yararlanacak? YÖK son başvuru tarihini açıkladı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren öğrenci affından yararlanacak öğrencilerin üniversiteye dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları açıkladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 9 Aralık’a kadar yapması gerekiyor. Şartları sağlayan ve üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85'inci madde kapsamında uygulanacak öğrenci affına ilişkin usul ve esasları açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle üniversitelerle ilişiği kesilenlerin yanı sıra bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara da belirli şartlarla yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.

Öğrenci affında başvuru süresi belli oldu

Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Düzenleme; hazırlık sınıfı dahil intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar da belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık'a kadar başvuru yapamayanlara belirli şartlarla ek imkan tanındı. Bu durumda olan öğrenciler, mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek.

Sağlık nedeniyle süresi içerisinde başvuru yapamayanların ise sağlık durumlarını gösteren heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.

Bazı suçlardan hüküm giyenler yararlanamayacak

Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da düzenleme kapsamında bulunmayacak.

Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de aftan yararlanamayacak.

Kapatılan ikinci öğretim programlarına yeni düzenleme

Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.

Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştirildikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ise kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla üniversitelerin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.

Çift anadal öğrencileri için de düzenleme yapıldı. Anadal programından ilişiği kesildiği için çift anadal kaydı sona erenler ile anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenler yeniden başvuru yapabilecek.

Öğrencilere yatay geçiş ve açıköğretim imkanı

Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.

Örgün programlara yönelik yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek.

Yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da tanındı.

YÖK’ten üniversiteye dönüş imkanı

Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ile eğitime devam koşulları, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek.

Düzenleme kapsamında üniversiteye dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri, yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden, kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenciler hakkında 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrenciler ve onların geleceğinin bulunduğunu belirtti.

Çeşitli nedenlerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini ve yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmelerini önemli bulduklarını ifade eden Özvar, yeni düzenlemeyle kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilere üniversitelerine dönme imkanı sağlandığını kaydetti.

Özvar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerin de şartları taşımaları halinde bu haktan yararlanabileceğini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesi için usul ve esasların belirlendiğini ifade ederek, “Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslara YÖK'ün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.