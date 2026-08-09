Öğrenci affının kapsamı netleşti: İşte başvuru şartları ve tüm ayrıntılar

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalan veya öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden eğitim fırsatı sunulduğunu duyurdu. Kanun kapsamında belirlenen istisnalar dışında, yükseköğretimle bağı kopan öğrencilerin yeniden üniversiteye dönmelerinin önü açıldı.

Öğrenci affının kapsamı genişledi

YÖK’ün düzenlemeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre yeni hak; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim seviyelerini kapsıyor.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında, üniversiteyle ilişiğini kendi isteğiyle kesen öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra hangi nedenle olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek. Bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar da düzenleme kapsamında yeniden öğrenim hayatına dönebilecek.

Eğitim 2026-2027'de yeniden başlayacak

Yeniden öğrenim hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuru yapması gerekiyor.

Başvurular, öğrencinin daha önce ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı elde ettiği yükseköğretim kurumuna gerçekleştirilecek. Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği sırada askerlik görevini yapanlar da düzenleme kapsamına alındı. Bu kişilerin terhislerinin ardından iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Yeniden üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri ise 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

YKS puanı şartı getirildi

Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara, gerekli şartları taşımaları halinde yatay geçiş yapabilme imkanı da getirildi.

Öğrenciler, ÖSYS/YKS puanlarının üniversiteye giriş yaptıkları yıl itibarıyla başka bir diploma programının aynı türdeki taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda söz konusu programlardan birine yatay geçiş için başvurabilecek.

Farklı bir diploma programına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci sayısı belirlenirken, ilgili programdaki öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki imkanları dikkate alınacak.

Öğrenci affından yararlananlara açıköğretime yatay geçiş imkanı

Yeniden öğrenci statüsü kazanan kişiler, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara da yatay geçiş yapabilecek. Bu geçişlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi YÖK’te olacak.

Hangi öğrenciler yararlanamayacak?

Düzenleme geniş bir öğrenci grubuna yeniden öğrenim hakkı getirirken bazı kişiler kapsam dışında bırakıldı.

Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Sahte belge kullanılması nedeniyle kaydı iptal edilenler ve kayıt sırasında sahte belge verenler de kapsam dışında tutuldu.

Ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat gerekçesiyle üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler de yeniden öğrenim hakkından faydalanamayacak.

Öğrenci affında kapsam dışı kurumlar belli oldu

Anayasa’nın 132’nci maddesi kapsamında özel kanunlara tabi olan Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları da düzenlemenin dışında tutuldu.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler de öğrenci affı kapsamına alınmadı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilen öğrenciler hakkında da düzenleme hükümleri uygulanmayacak.

Öğrencilere ek sınav ve eğitim hakkı

Kanunla öğrenci affından bağımsız olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesinde de değişiklik yapıldı.

Azami öğrenim süresinin sonunda mezuniyet için gerekli şartları tamamlayamayan ve intörn eğitim dönemi dışında son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya daha önce alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verildi.

Teorik ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlayamayan, eğitimini tamamlayamayan ya da bu eğitimlerde başarısız olan öğrencilere de uygulamalı ve intörn eğitimlerini tamamlama imkanı sağlandı.

Buna karşılık azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ek sınav hakkından yararlanamayacak. Düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından belirlenecek.

"Üniversitelerde kapsamlı öğrenci affı hayata geçirildi"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kanunla yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affının hayata geçirildiğini belirtti.

Hazırlık ve intibak dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler ile bir programa yerleştiği halde kayıt yaptıramayan gençlere, kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden yükseköğretime dönme imkanı sağlandığını ifade eden Özvar, hak sahiplerinin dört ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine başlayabileceğini kaydetti.

Yükseköğretimle bağı çeşitli nedenlerle kopan öğrenciler için düzenlemenin önemli bir fırsat sunduğunu belirten Özvar, eğitim sürecinin beklenmedik nedenlerle yarıda kalabileceğine dikkat çekti.

Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun”