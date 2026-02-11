Öğrenciye toplu ulaşımda büyük indirim

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 60 indirim uygulanması yönündeki kararı, ara tatilin sona ermesiyle birlikte hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile kentte ilkokul, lise ve üniversite öğrenimi gören yaklaşık 137 bin öğrenci, toplu ulaşımda indirimli tarifeden faydalanmaya başladı. Uygulama kapsamında öğrencilerin ulaşım giderlerini daha da azaltmak amacıyla, 1 ay geçerli 100 binişlik abonman kart sistemi devreye alındı. Öğrenciler, kart merkezlerinden abonman yüklemelerini yapabilecek. 100 biniş için 400 TL karşılığında yapılacak abonman işlemiyle birlikte, daha önce 10 TL olan tek seferlik öğrenci biniş ücreti 4 TL’ye düşmüş oldu.

Eğitim yolculuklarını destekleyeceğiz

Trabzon’un “öğrenci dostu” bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Eğitim, bizim en öncelikli destek alanlarımızdan biridir. Gençlik Meclisi’mizin talebi üzerine öğrencilerimizin hem eğitim hayatlarını hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ulaşımda önemli bir adım attık. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte uygulamaya aldığımız yüzde 60’lık indirim sayesinde öğrencilerimizin ulaşım yükünü ciddi ölçüde hafiflettik. Öğrenci ulaşım ücreti bakımından Türkiye’nin en ucuz şehirlerinden biriyiz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz” ded