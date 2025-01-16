  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Öğretmen alımında yeni dönem! Milli Eğitim Akademisi için şartlar belli oldu
Takip Et

Öğretmen alımında yeni dönem! Milli Eğitim Akademisi için şartlar belli oldu

Öğretmen alımında yeni dönem başlıyor. Alımlar artık KPSS'ye göre yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığının okullarında 1 Eylül 2025'ten sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri, belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için MEB-AGS puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öğretmen alımında yeni dönem! Milli Eğitim Akademisi için şartlar belli oldu
Takip Et

Sözleşmeli öğretmen adayları akademide hazırlık eğitimi alacak. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB-AGS puanı üstünlüğüne göre eğitim verilecek

Yönetmelikle, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hazırlık eğitimine alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bunlarda MEB-AGS şartı aranmayacak.

Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek

Milli sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda milli sporcu öncelik durumuna göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek.

Yerleşemeyenler kurayla belirlenecek

Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak.

Eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacak.

Hizmet sözleşmesi imzalanacak

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ya da ilçe milli eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanarak görevlere başlanacak.

İl milli eğitim müdürü başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşan komisyon tarafından ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkanlarını dikkate alınarak ilçe grupları oluşturulacak ve Milli Eğitim Bakanı'nın onayından sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanacak.

3 yıllık süreyi tamamlayan atanacak

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.

Öğretmen kadrolarına atananlar, mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Resmi Gazete'de 3 Ağustos 2016'da yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

1 Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, yürürlükten kaldırılan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldıMilli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldıEğitim
MEB'ten özel okul kararı! Ders kitabı ücreti ödenmeyecek, uymayana ceza geliyorMEB'ten özel okul kararı! Ders kitabı ücreti ödenmeyecek, uymayana ceza geliyorEğitim
MEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıMEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıEğitim

 

Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldı
Milli Eğitim Bakanlığı: 316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen ünvanı aldı
Yarıyılda çocuklar tasarımın yaratıcı dünyasına adım atacak
Yarıyılda çocuklar tasarımın yaratıcı dünyasına adım atacak
MEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'ten özel okul kararı! Ders kitabı ücreti ödenmeyecek, uymayana ceza geliyor
MEB'ten özel okul kararı: Ücretsiz kitaplar okutulacak
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci için karne zili çalacak
MEB duyurdu! Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yarıyıl tatili etkinlik kitapları yayımlandı
MEB duyurdu! Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yarıyıl tatili etkinlik kitapları yayımlandı