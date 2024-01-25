Öğretmen ek yer değiştirme başvuruları başladı! Ek yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yer değiştirme 2024 tarihi belli oldu. Atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek. Peki, mazerete bağlı ek yer değiştirme tarihi ne zaman? Öğretmen ek yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı ek yer değiştirme başvuruları ne zaman?

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24 - 27 Ocak tarihleri arasında alınacak.





Aile birliği ön başvurusu olan öğretmenlerin görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ek yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin ek yer değiştirme başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ek yer değiştirme başvurusu yapmak için tıklayınız.