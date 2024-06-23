Öğretmen olmanın şartları değişiyor! Bakan Tekin: Revizyonu elzem gördük

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na köklü değişiklikler geliyor. Öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçleri yeniden düzenleniyor.

Taslağın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

"Eğitim fakültesindeki akademisyenlerle bu süreci yürüteceğiz"

Bu düzenlemeye ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sürecinde 'revizyon yapılmasını elzem gördüklerinin' altını çizdi.

"Türkiye'de öğretmen yetiştirme sürecine bakmak lazım. Ortaöğretim dediğimiz lise mezunu kişilerin öğretmen olduğu bir süreçten başlıyoruz, zamanla öğretmenler için ayrı okullar, enstitüler... Türkiye'de metodoloji değişiyor. Bir bu boyutu var. İkinci boyutu, dünyadaki uygulamalara bakmamız lazım. Artık lisans eğitiminin yanına gerekli formasyonların olduğu bir süreç öne çıkıyor. Lisans eğitimini bitiren kişilere 600 saate kadar eğitim veren ülkeler var. Bizde ise lisansı bitiren arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda 90 saat uygulama eğitimi alıyor." açıklamasında bulunan Bakan Tekin, akademiye ilişkin de bilgi verdi.

Tekin, "Burası sadece ve sadece öğretmen adayları için değil. Bizim örğetmenlerimizin hizmet içi programlarının da organize edileceği bir yer. Buradaki eğitimi biz verecek değiliz. Eğitim fakültesindeki akademisyenlerle bu süreci yürüteceğiz." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ne içeriyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, adaylar Akademi'de eğitimden geçirildikten sonra atanacak.

Mevcut öğretmenler için de eğitim planlaması yapılacak. Müfettişler okullarda denetimler gerçekleştirecek. Denetimlerde yetersiz görülen öğretmenler, akademide eğitime tabii tutulacak.

İkinci değerlendirmede de yetersiz bulunanlar, genel idare hizmetine alınacak.

Akademide öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak.

Eğitim alıcak her aday güvenlik soruşturmasından geçecek.

Akademide her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Derslerin geçme notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olarak belirlendi. Bir derste başarısız olanlara ek bir sınav hakkı verilecek.

Ek sınavda da 60'ın altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.

Adayların edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamına ne kadar yansıttığı da ölçülecek. Uygulamalı derslerden 70'in altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.

Devamsızlık hakkı

Öğretmenlere her dönem için 5 gün devamsızlık hakkı verilecek.

Öğretmen adaylarının sağlık raporu ile 20 gün ve üzeri ile devamsızlık yapmaları halinde ise kayıtları bir sonraki döneme kadar dondurulacak.

6 gün ve üzeri devamsızlık yapanların akademiden gönderilecek.

Öğretmen adayları, akademideki eğitimleri boyunca tıpkı bir öğrenci gibi disiplin cezalarına da tabii olacak.

Yasadışı örgüt ve siyasi propaganda yapan, eyleme katılan, şiddete teşebbüs eden veya sözlü veya cinsel tacizde bulunanlar ise akademiden atılacak.

Şiddet düzenlemesi

Düzenleme ile eğitimcilere yönelik şiddetin cezaları da yarı oranda artırılacak ve tutuksuz yargılama kaldırılacak.

Ayrıca, öğrencilerin görüntülerini velilerinden izin almadan sosyal medyada paylaşan öğretmenlere de disiplin cezası verilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.