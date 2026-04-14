Öğretmenler 1 gün iş bırakma kararı aldı

Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olayın ardından yaptığı açıklamada, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 16 yaralı olduğunu belirterek saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğunu ve kendi hayatına son verdiğini ifade etti. Saldırganın Ömer Ket olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtildi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek; eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkat çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız.”

Eğitim-Sen yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim Sen Genel Merkezi şubelerden alınan görüşler ve diğer sendikalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda Ankara’da ortaklaşılan sendikalarla birlikte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 13.00’te basın açıklaması yapılacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, 1 günlük iş bırakacağız”

Hürriyetçi Eğitim-Sen ise olayın ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldığını açıkladı.