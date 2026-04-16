Öğretmenlerden 2 gün daha iş bırakma kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırının ardından Eğitim-İş ve Eğitim Sen, 16-17 Nisan tarihlerinde de iş bırakacaklarını duyurdu.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılar nedeniyle, Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinde üretimden kaynaklanan gücümüzü devreye sokarak 2 gün daha iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığımız yaşam nöbetine tüm üyelerimizi, eğitim ve bilim çalışanlarını ve konuya duyarlı herkesi katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Eğitim-İş de açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilk tespitlere göre bir öğretmen ile üç öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir kez daha anladık ki; okullarda ne öğrenciler ne de eğitim çalışanları güvende! Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kaçınılmaz olmadığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Çocuklarımızın yaşama hakkı ve eğitim emekçilerinin can güvenliği için 16 ve 17 Nisan günlerinde işi durduruyoruz.”